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    В Турции в приотельном бассейне утонул российский турист

    (обновлено: )24210
    Россиянин Дмитрий Макаров 1986 года рождения из Архангельска отдыхал в районе Сиде. По предварительным данным, он купался в бассейне своего отеля, когда ему внезапно стало плохо, и он захлебнулся.
    Машина турецкой скорой помощи
    flickr.com/ Matt Perreault

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Турист из России Дмитрий Макаров утонул в бассейне отеля в районе Сиде турецкой провинции Анталья после того, как почувствовал себя плохо во время купания, заявил РИА Новости представитель генерального консульства РФ в Анталье в пятницу.

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    "Россиянин Дмитрий Макаров 1986 года рождения из Архангельска отдыхал в районе Сиде. По предварительным данным, полученным нами из правоохранительных органов Турции, он купался в бассейне своего отеля, когда ему внезапно стало плохо, и он захлебнулся. Россиянина заметили, вытащили из воды и отправили в больницу, где он, несмотря на усилия врачей, скончался", — сказал собеседник агентства.

    По словам представителя российской дипмиссии, начато расследование происшествия.

    Ранее сообщалось, что жительница российского Сургута впала в кому, находясь на отдыхе в турецкой провинции Аланья.

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