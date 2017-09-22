В Турции в приотельном бассейне утонул российский турист

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Турист из России Дмитрий Макаров утонул в бассейне отеля в районе Сиде турецкой провинции Анталья после того, как почувствовал себя плохо во время купания, заявил РИА Новости представитель генерального консульства РФ в Анталье в пятницу.

"Россиянин Дмитрий Макаров 1986 года рождения из Архангельска отдыхал в районе Сиде. По предварительным данным, полученным нами из правоохранительных органов Турции, он купался в бассейне своего отеля, когда ему внезапно стало плохо, и он захлебнулся. Россиянина заметили, вытащили из воды и отправили в больницу, где он, несмотря на усилия врачей, скончался", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя российской дипмиссии, начато расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что жительница российского Сургута впала в кому, находясь на отдыхе в турецкой провинции Аланья.