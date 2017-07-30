В Турции умерла российская туристка

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В турецком Кемере умерла российская туристка, сообщает агентство IHA.

По данным агентства, 36-летняя Оксана Астафеева (орфография агентства – ред.) отдыхала в пятизвездочном отеле с мужем в окрестностях Кемера. Около 18.00 местного времени в субботу туристка зашла в воду с мужем. Вскоре женщине стало плохо, отдыхавшие на пляже вытащили ее из воды. Туристку доставили в больницу Кемера, однако спасти ее не удалось.

Агентство сообщает, что погибшая страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор.

Как сообщает газета Milliyet, еще два туриста из РФ скончались в Турции в субботу. 56-летний Александр Шевченко утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Мужчина скончался по пути в больницу.

47-летняя Татьяна Логинова скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта, сообщает газета.

Ранее сообщалось, что в субботу 8.00 по киевскому времени пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, после чего в здании произошло сильное задымление. Около 400 человек были эвакуированы, среди 14 пострадавших — десять граждан Турции и четыре российских туриста, которые отравились продуктами горения.