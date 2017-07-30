наверх
31.07.201700:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Турции умерла российская туристка

    (обновлено: )248
    По данным СМИ, 36-летняя Оксана Астафеева страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор, во время купания из-за заболевания у нее возникли осложнения. Также сообщается о смерти еще двух туристов из РФ.
    Машина турецкой скорой помощи
    flickr.com/ Matt Perreault

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В турецком Кемере умерла российская туристка, сообщает агентство IHA.

    Пожар в турецком отеле
    fmedya.com
    Пожар в турецком отеле: массовая эвакуация туристов

    По данным агентства, 36-летняя Оксана Астафеева (орфография агентства – ред.) отдыхала в пятизвездочном отеле с мужем в окрестностях Кемера. Около 18.00 местного времени в субботу туристка зашла в воду с мужем. Вскоре женщине стало плохо, отдыхавшие на пляже вытащили ее из воды. Туристку доставили в больницу Кемера, однако спасти ее не удалось.

    Агентство сообщает, что погибшая страдала астмой и забыла в номере отеля ингалятор.

    Как сообщает газета Milliyet, еще два туриста из РФ скончались в Турции в субботу. 56-летний Александр Шевченко утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Мужчина скончался по пути в больницу.

    47-летняя Татьяна Логинова скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта, сообщает газета.

    Ранее сообщалось, что в субботу 8.00 по киевскому времени пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, после чего в здании произошло сильное задымление. Около 400 человек были эвакуированы, среди 14 пострадавших — десять граждан Турции и четыре российских туриста, которые отравились продуктами горения.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Дональд Трамп
    Санкции США по России ударили по ЕС