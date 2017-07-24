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    Последствия землетрясения. Застрявшие в Турции россияне вернулись в Москву

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    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции (186)

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    Рейс iFly должен был вылететь еще в пятницу, но самолет был задержан. Время вылета переносилось несколько раз. Начата проверка соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании.
    Флаг Турции
    flickr.com/ kriskaer

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Самолет с российскими туристами, которые несколько дней не могли вылететь с турецкого курорта Бодрум, прибыл в московский аэропорт "Внуково", сообщил телеканал "Россия 24".

    Воздушное судно село в российской столице около полуночи, уточняется в сообщении.

    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Последствия землетрясения в Турции и Греции: разрушенные дома и побитые яхты

    Рейс авиакомпании iFly должен был вылететь еще в пятницу, но самолет был задержан, и российские туристы остались ждать вылета в Бодруме, близ которого в ночь на пятницу произошло землетрясение. В воскресенье сообщалось, что вылет ожидается в 14.00. Ростуризм заявлял, что туристы вылетят в ближайшее время, однако затем в генконсульстве России со ссылкой на представителей iFly рассказали РИА Новости, что вылет ожидается лишь в 18.40 по московскому времени (совпадает с киевским).

    Вечером в воскресенье дежурный по аэропорту Бодрума сообщил, что лайнер за российскими туристами прибыл, называлось время вылета — 19.00. Однако дежурный по аэропорту Бодрума рассказал РИА Новости, что вылет вновь задержан до полуночи.

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после многочасовых задержек рейсов авиакомпании iFly.

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