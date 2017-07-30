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    ФИФА наказала Турцию за поведение фанатов в ходе матча с Украиной

    (обновлено: )18702
    Турки будут вынуждены выплатить 13 тысяч швейцарских франков - около 350 тысяч гривен - в качестве штрафа за действия своих болельщиков во время матча, который состоялся в октябре 2016 года.
    Болельщики сборной Турции. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал футбольную федерацию Турции на 13 тысяч швейцарских франков.

    Украина vs Турция
    STRINGER / AFP
    Турция vs Украина. Самые яркие моменты матча

    "FIFA оштрафовала Федерацию футбола Турции за поведение болельщиков во время домашнего матча против сборной Украины (2:2) в рамках отбора к чемпионату мира-2018. Турки будут вынуждены выплатить 13 тысяч швейцарских франков (около 350 тысяч гривен) в качестве штрафа за действия своих болельщиков", — сообщает X-Sport.

    Фанаты команды Фатиха Терима нарушили целый ряд правил, в частности, бросали предметы на поле.

    Поединок, проходивший в Конье 6 октября 2016 года, завершился боевой ничьей — 2:2.

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