ФИФА наказала Турцию за поведение фанатов в ходе матча с Украиной

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал футбольную федерацию Турции на 13 тысяч швейцарских франков.

"FIFA оштрафовала Федерацию футбола Турции за поведение болельщиков во время домашнего матча против сборной Украины (2:2) в рамках отбора к чемпионату мира-2018. Турки будут вынуждены выплатить 13 тысяч швейцарских франков (около 350 тысяч гривен) в качестве штрафа за действия своих болельщиков", — сообщает X-Sport.

Фанаты команды Фатиха Терима нарушили целый ряд правил, в частности, бросали предметы на поле.

Поединок, проходивший в Конье 6 октября 2016 года, завершился боевой ничьей — 2:2.