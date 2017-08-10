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    В Турции подозревают россиянина в подготовке атаки на самолет ВВС США

    (обновлено: )232
    Сообщается, что полиция обнаружила переписку Рената Бакиева с другим членом ИГ о покупке беспилотника с целью атаки на американский военный самолет.
    Самолет С-17 ВВС США. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Турецкая полиция задержала предполагаемого боевика террористической группировки "Исламское государство" российского происхождения Рената Бакиева, который подозревается в подготовке атаки на американский военный самолет с помощью беспилотника, сообщает газета Sabah в четверг.

    Российский самолет пролетел над Белым домом: опубликовано видео
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    Сообщается, что полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ о покупке беспилотника с целью атаки на американский военный самолет в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции. По данным источников издания, задержанный совершал разведку в районе авиабазы на арендованном велосипеде.

    Сообщается, что ранее Бакиев был депортирован из Турции после того, как он был задержан при попытке незаконно перейти границу с Сирией, однако затем ему удалось снова въехать в страну.

    Напомним, телеканал CNN сообщил ранее, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу.

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