Перепутали. В Таиланде туристы фотографировались на фоне крематория

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Несколько туристов из Китая позировали на фоне крематория в Таиланде, приняв его за буддистский храм, сообщает shanghaiist.com.

Издание отмечает, что в других странах крематории обычно не такие живописные.

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Фотография появилась в микроблоге @ArpoPor 6 октября и сопровождалась "плачущими смайликами".

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Действия туристов вызвали возмущение общественности Таиланда.

Так в этой стране выглядит колумбарий — хранилище урн с сожженным прахом при крематории: