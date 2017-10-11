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    Перепутали. В Таиланде туристы фотографировались на фоне крематория

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    Китайские туристы позировали на фоне крематория в Таиланде, приняв его за буддистский храм. Их действия вызвали возмущение общественности. Снимки появились в сети 6 октября.
    Китайские туристы фотографируются на фоне крематория в Таиланде, приняв его за храм
    twitter.com/ArpoPor

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Несколько туристов из Китая позировали на фоне крематория в Таиланде, приняв его за буддистский храм, сообщает shanghaiist.com.

    Издание отмечает, что в других странах крематории обычно не такие живописные.

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    Фотография появилась в микроблоге @ArpoPor 6 октября и сопровождалась "плачущими смайликами".

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    Действия туристов вызвали возмущение общественности Таиланда.

    Так в этой стране выглядит колумбарий — хранилище урн с сожженным прахом при крематории:

    shanghaiist.com
    Колумбарий - хранилище урн с сожженным прахом при крематории в Таиланде

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