Власти Таиланда предъявили жесткий ультиматум провайдерам Facebook

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости Украина. Власти Таиланда предъявили ультиматум местным провайдерам международных социальных сетей: до понедельника они обязаны изъять страницы, признанные содержащими незаконный контент по решению таиландских судов, пишет Bangkok Post.

Если страницы с незаконным контентом не будут изъяты, таиландским провайдерам Youtube, Facebook и других социальных сетей грозит преследование по закону и, в перспективе, лишение лицензии.

Большинство страниц, признанных незаконными, содержат контент, нарушающий таиландский закон об оскорблении величия, по которому любое оскорбление членов королевской семьи карается тюремным заключением до 15 лет за каждый эпизод. Эти страницы чаще всего размещаются на иностранных серверах соцсетей деятелями таиландской эмиграции и напрямую не связаны с местными провайдерами. Однако действиями против местных провайдеров власти пытаются побудить расположенные за границей головные офисы компаний, управляющих соцсетями, заблокировать и изъять страницы, нелегальные с точки зрения таиландского законодательства, поясняет издание.

Ранее сообщалось, что Facebook усиливает борьбу с фейковыми новостями.