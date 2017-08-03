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    В мире

    Facebook усиливает борьбу с фейковыми новостями

    (обновлено: )2210
    Facebook начнет использовать улучшенные функции для обнаружения потенциально ложных новостей, после чего они будут направляться фактчекерам, а результаты проверок будут отображаться под оригинальной публикацией.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook в рамках борьбы с фейковыми новостями планирует отсылать большее число потенциально ложных статей внешним фактчекерам, передает агентство Рейтер.

    Киоск с прессой в Париже
    Jacques DEMARTHON / AFP
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    Facebook после предвыборной кампании в США, которая сопровождалась недостоверными публикациями в СМИ, объявил "войну" фейковым новостям во всем мире и привлек к сотрудничеству различные американские, немецкие и французские компании, занимающиеся проверкой информации.

    Как передает агентство со ссылкой на заявление компании, Facebook начнет использовать улучшенные функции для обнаружения потенциально ложных новостей, после чего они будут направляться фактчекерам, а результаты проверок будут отображаться под оригинальной публикацией.

    По данным агентства, в четверг Facebook в отдельном заявлении сообщили, что тестирование новой функции проверки фактов начинается в США, Франции, Германии и Нидерландах.

    "В дополнение к тому, что можно увидеть, какие статьи оспариваются сторонними фактчекерами, люди хотят больше контекста, чтобы принимать обоснованные решения в отношении того, что они прочитали и чем поделились", — приводит агентство слова руководителя, ответственного за новостную ленту, Сары Су. Она добавила, что Facebook продолжит тестировать функцию "похожие статьи" и работать над другими изменениями для борьбы с фейковыми новостями.

    Ранее сообщалось, что аудитория украинцев в социальной сети Facebook увеличилась до 10 миллионов аккаунтов.

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