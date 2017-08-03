Facebook усиливает борьбу с фейковыми новостями

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook в рамках борьбы с фейковыми новостями планирует отсылать большее число потенциально ложных статей внешним фактчекерам, передает агентство Рейтер.

Facebook после предвыборной кампании в США, которая сопровождалась недостоверными публикациями в СМИ, объявил "войну" фейковым новостям во всем мире и привлек к сотрудничеству различные американские, немецкие и французские компании, занимающиеся проверкой информации.

Как передает агентство со ссылкой на заявление компании, Facebook начнет использовать улучшенные функции для обнаружения потенциально ложных новостей, после чего они будут направляться фактчекерам, а результаты проверок будут отображаться под оригинальной публикацией.

По данным агентства, в четверг Facebook в отдельном заявлении сообщили, что тестирование новой функции проверки фактов начинается в США, Франции, Германии и Нидерландах.

"В дополнение к тому, что можно увидеть, какие статьи оспариваются сторонними фактчекерами, люди хотят больше контекста, чтобы принимать обоснованные решения в отношении того, что они прочитали и чем поделились", — приводит агентство слова руководителя, ответственного за новостную ленту, Сары Су. Она добавила, что Facebook продолжит тестировать функцию "похожие статьи" и работать над другими изменениями для борьбы с фейковыми новостями.

Ранее сообщалось, что аудитория украинцев в социальной сети Facebook увеличилась до 10 миллионов аккаунтов.