КИЕВ, 30 авг – РИА Новости Украина. Россиянка получила огнестрельные ранения при попытке ограбления ее дома на острове Пхукет в Таиланде, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, в дом 52-летней россиянки Елены Харенко проникли два грабителя, которые украли находившийся там сейф, а затем, внезапно обнаружив, что хозяйка находится в доме и их видит, трижды выстрелили в нее. Россиянка получила два огнестрельных ранения – одно в область живота, второе в ногу. Соседи обнаружили раненую женщину утром и вызвали полицию и скорую. В короткой беседе с полицейскими перед операцией, уже в здании больницы, россиянка сказала, что перед выстрелами видела двух грабителей, и что в сейфе, который они унесли с собой, ничего не было.

thephuketnews.com Грабители расстреляли россиянку в Таиланде

Позднее женщина была прооперирована в больнице Phuket Bangkok Hospital, сообщили РИА Новости.

"Операция началась сегодня в 10 часов утра (06.00 по Киеву) и закончилась в 14.00 (10.00 по Киеву)", — сообщил агентству сотрудник отделения интенсивной терапии больницы.

"В настоящее время российская гражданка Елена Харенко находится в отделении интенсивной терапии, ее сюда доставили из операционной несколько минут назад. О динамике ее состояния можно будет говорить только через несколько часов", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об ограблении ювелирного магазина в Николаевской области.