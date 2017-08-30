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    Грабители расстреляли россиянку в Таиланде

    (обновлено: )39701
    В дом 52-летней россиянки проникли два грабителя, украли сейф и трижды выстрелили в женщину. Позднее пострадавшая была прооперирована в больнице Phuket Bangkok Hospital.
    Грабители расстреляли россиянку в Таиланде
    thephuketnews.com

    КИЕВ, 30 авг – РИА Новости Украина. Россиянка получила огнестрельные ранения при попытке ограбления ее дома на острове Пхукет в Таиланде, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на полицию.

    По предварительным данным, в дом 52-летней россиянки Елены Харенко проникли два грабителя, которые украли находившийся там сейф, а затем, внезапно обнаружив, что хозяйка находится в доме и их видит, трижды выстрелили в нее. Россиянка получила два огнестрельных ранения – одно в область живота, второе в ногу. Соседи обнаружили раненую женщину утром и вызвали полицию и скорую. В короткой беседе с полицейскими перед операцией, уже в здании больницы, россиянка сказала, что перед выстрелами видела двух грабителей, и что в сейфе, который они унесли с собой, ничего не было.

    thephuketnews.com
    Грабители расстреляли россиянку в Таиланде

    Позднее женщина была прооперирована в больнице Phuket Bangkok Hospital, сообщили РИА Новости.

    "Операция началась сегодня в 10 часов утра (06.00 по Киеву) и закончилась в 14.00 (10.00 по Киеву)", — сообщил агентству сотрудник отделения интенсивной терапии больницы.

    "В настоящее время российская гражданка Елена Харенко находится в отделении интенсивной терапии, ее сюда доставили из операционной несколько минут назад. О динамике ее состояния можно будет говорить только через несколько часов", — сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось об ограблении ювелирного магазина в Николаевской области.

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