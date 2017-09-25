На Закарпатье приехавших по грибы туристов избили всем селом

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В Закарпатской области сельские жители напали на горожан, приехавших собирать грибы в их лес. Об этом сообщает портал "Закарпатье".

По словам жителя города Виноградов Степана, 21 сентября 13 человек отправились собирать грибы в Межигорский район. Участники похода разделились на две группы, которые через некоторое время потеряли друг друга. Затем, по словам Степана, они услышали несколько взрывов петарды — жители близлежащего села подавали так сигнал к сбору общины поселка, после чего машины горожан были заблокированы селянами на дороге.

"Первый вопрос из толпы к нам прозвучал: "Кому грибочков захотелось?" А дальше посыпались удары на нас. Кулаками, ногами, палками и всем "арсеналом", что был у них при себе. Никто не смотрел куда бьет. Даже лежачих не жалели. Я получил удары по всему телу, даже в пах", — рассказал Степан.

Одного из туристов избивала толпа в 15 человек. При этом одна из местных жительниц призывала земляков поджечь автомобили горожан и сбросить машины в канаву. По словам Степана, ранее жители села уже нападали на туристов и грибников.

"Но почему-то никто не заявлял в полицию. Видимо радовались, что остались живы", — высказал он мнение.