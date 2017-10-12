Что бы там ни говорили... Как Рига зарабатывает на русскоязычных туристах

РИА Новости Украина

Латвийская Республика на минувшей неделе открыла визовый центр в Калининграде. Хотя визу здесь можно оформить не только для поездки в Латвию, в посольстве пояснили, чем именно привлекательна Латвия для туристов из России, пишет Sputnik Латвия.

Вам будут рады

По мнению заведующего канцелярией посольства Латвии в Калининграде Яниса Легздиньша, одно из главных преимуществ страны для российских туристов — отсутствие языкового барьера.

"В Латвии вам не придется, как в Таиланде, искать магазины и кафе с табличкой "мы говорим по-русски". Заходите и спрашивайте, вам будут рады и вас примут", — приводит слова дипломата агентство "Русский Запад".

Как отметил Легздиньш, туристам из России будет, безусловно, интересна Старая Рига — "знакомая всем по архитектуре 12-16 веков, узким улицам, которые многие видели в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера", "17 мгновений весны", "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон".

По его словам, в Риге можно также "наслаждаться культурной жизнью: послушать орган Домского собора, сходить в Оперный театр или в знаменитый Театр русской драмы, которому более 100 лет".

Кроме того, дипломат напомнил о Юрмале — самом большом курорте в Прибалтике и новом фестивале Лаймы Вайкуле; коснулся национальной кухни, активного отдыха и заповедной природы Латвии.

"Гости из Америки и Западной Европы, приезжающие к нам, удивляются: "У вас еще есть аисты, волки и даже медведи! Вы их не истребили". У каждого владельца сельского хутора, если он занимается бизнесом, есть гостевой дом, с возможностью заниматься активным отдыхом", — пояснил заведующий канцелярией в Калининграде.

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"Ну и вообще, если посмотреть карту, Латвия совсем рядом. Автобус идет 9 часов. Вечером садитесь, а уже в 6-7 утра будете у нас", — заключил Легздиньш.

Все по-честному

Визовый центр может ежегодно обслуживать более 7 тысяч клиентов. Сервисный сбор за оформление латвийской визы составляет 18 евро.

По данным консульства, более половины заявителей на латвийскую визу указывают целью поездки туризм. В прошлом году из 7305 обратившихся 78% получили мультивизы, при этом отказано было лишь 46 заявителям — в основном потому, что люди предоставляют лживые сведения об основной стране следования или отменяют перед поездкой бронь в гостинице.

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В консульстве отметили, что с начала 2017 года число заявок на визы возросло на 15%. Легздиньш подчеркнул, что требования латвийской стороны для получения визы просты и понятны: добросовестное использование предыдущей визы, если она была, а также достаточное количество денежных средств.

Как уточняет "АиФ Калининград", в латвийском визовом центре можно подать документы на оформление визы не только в Латвию (ранее для этого нужно было обращаться в генконсульство), но и на въездные краткосрочные визы в Венгрию, Словению, Словакию, Швейцарию, США, Японию, Китай и Сингапур.