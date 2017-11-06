В Сараево установлен памятник бывшему постпреду РФ при ООН

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину торжественно установлен в понедельник в столице Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщили РИА Новости в посольстве России в БиГ.

Монумент был установлен днем в восточной, населенной преимущественно сербами части Сараево. Он представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни (1952-2017) Виталия Чуркина, а также надписью "Спасибо за Русское Нет".

"Открыт памятник постпреду России при ООН Виталию Ивановичу Чуркину… Инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская НПО "Восточная Альтернатива" при поддержке Посольства России в БиГ", — сообщили агентству в дипмиссии.

Посольство РФ в Боснии и Герцеговине Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину

Президент Республики Сербской (РС, Босния и Герцеговина) Милорад Додик в июне наградил посмертно Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком. Орден был присужден "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укрепление мира и международного сотрудничества, и за развитие политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Российской Федерацией". Присвоение награды было приурочено к национальному сербскому празднику Видовдан и празднику Крестной славы Армии РС, которые отмечаются 28 июня.

Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались. По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.