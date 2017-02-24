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    Церемония прощания с Виталием Чуркиным

    (обновлено: )15010
    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим
    Прощание с В.Чуркиным
    Прощание с В.Чуркиным
    Прощание с В.Чуркиным
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (слева на втором плане), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим (справа) на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин (слева) и председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ (ЦК КПРФ) Геннадий Зюганов на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    Церемония прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    Прощание с Виталий Чуркиным
    Прощание с Виталием Чуркиным
    Портрет постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина
    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим
    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с В.Чуркиным
    Церемония прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным. Траурная процессия выходит из здания Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с В.Чуркиным
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев (в центре) на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с В.Чуркиным
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (слева на втором плане), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим (справа) на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (слева на втором плане), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим (справа) на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин (слева) и председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ (ЦК КПРФ) Геннадий Зюганов на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин (слева) и председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ (ЦК КПРФ) Геннадий Зюганов на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    Церемония прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Виталий Чуркиным
    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Виталием Чуркиным
    Дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина и сын В.Чуркина Максим (слева направо) на церемонии прощания с постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Портрет постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина
    Портрет постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина и цветы у здания МИД РФ в Москве в связи с кончиной Виталия Чуркина.
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    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим

    Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии похорон присутствовали несколько десятков знакомых, родных и близких Чуркина.

    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

    Ему были отданы воинские почести: траурный кортеж встречал почетный караул, играл военный оркестр. Почетный караул произвел троекратный залп в воздух. Могила Чуркина находится на 8-м участке Троекуровского кладбища.

    Гроб с телом дипломата был доставлен в Москву в четверг. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду. Гражданская панихида прошла утром в пятницу в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента. На траурной церемонии присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, заместители министра иностранных дел, коллеги по МИД РФ и друзья.

    Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

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