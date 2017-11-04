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    ЦРУ: убийца Кеннеди собирался скрыться в СССР

    (обновлено: )137
    Президент США Джон Кеннеди
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. ЦРУ подозревало сразу после убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, что его убийца Ли Харви Освальд мог попытаться скрыться в СССР, говорится в обнародованном в пятницу документе.

    "Представляется, что он думал только о мирном переезде в Советский Союз, но возможно также, что он был в процессе получения документов, чтобы быстро сбежать после убийства президента", — говорится в документе ЦРУ, который помечен 24 ноября 1963 года.

    Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, его убийца Освальд погиб в результате покушения двумя днями позже. Следствие пришло к выводу, что Освальд действовал в одиночку, однако существуют многочисленные альтернативные теории убийства Кеннеди, не нашедшие официального подтверждения. В частности, американские власти отвергли предположения, что Освальд был каким-то образом связан с Советским Союзом. Освальд действительно жил с октября 1959 по май 1962 года в СССР, был женат на советской гражданке и работал на Минском радиозаводе. Получив отказ в предоставлении гражданства СССР, Освальд с семьей покинул страну и вернулся в США. За несколько месяцев до убийства Кеннеди Освальд пытался получить въездную визу в СССР, с этой целью он обращался как в советское посольство в Вашингтоне, так и в посольстве в Мехико, однако получил отказ.

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