Кабмин Японии в полном составе ушел в отставку

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Члены правительства Японии на специальном заседании в полном составе подали главе кабинета Синдзо Абэ прошения об отставке, которые были приняты.

Через несколько часов обе палаты японского парламента проведут выборы нового премьер-министра страны, который и назначит новых министров. Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями, прошедшими в парламент по итогам выборов 22 октября, кандидатов.

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Как правило, партии выдвигают в качестве кандидатов своих лидеров. Таким образом, премьер-министром становится лидер партии, получившей на выборах большинство мест в парламенте. На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет Абэ, поучила 284 места из 465, обеспечив ему переизбрание на посту премьера.

Абэ уже заявил, что не собирается вносить изменения в состав своего кабинета, который был сформирован в начале августа.

Таким образом, новый состав кабинета, который будет объявлен через несколько часов после избрания Абэ 98-м премьер-министром страны, фактически будет тем же, что и последние три месяца. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором. После этого правительство будет считаться официально сформированным. Вечером в среду Абэ даст пресс-конференцию, на которой расскажет об основных направлениях работы своего кабинета во внутренней и внешней политики.