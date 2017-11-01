наверх
01.11.201704:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Кабмин Японии в полном составе ушел в отставку

    (обновлено: )4
    Обе палаты японского парламента проведут выборы нового премьер-министра страны, который и назначит новых министров. Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями, прошедшими в парламент.
    Флаг Японии
    REUTERS Toru Hanai

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Члены правительства Японии на специальном заседании в полном составе подали главе кабинета Синдзо Абэ прошения об отставке, которые были приняты.

    Акция у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мировые тренды: выборы в Исландии, непокорная Каталония

    Через несколько часов обе палаты японского парламента проведут выборы нового премьер-министра страны, который и назначит новых министров. Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями, прошедшими в парламент по итогам выборов 22 октября, кандидатов.

    Читайте также: Евро глубоко и неизлечимо болен, считает эксперт

    Как правило, партии выдвигают в качестве кандидатов своих лидеров. Таким образом, премьер-министром становится лидер партии, получившей на выборах большинство мест в парламенте. На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет Абэ, поучила 284 места из 465, обеспечив ему переизбрание на посту премьера.

    Абэ уже заявил, что не собирается вносить изменения в состав своего кабинета, который был сформирован в начале августа.

    Таким образом, новый состав кабинета, который будет объявлен через несколько часов после избрания Абэ 98-м премьер-министром страны, фактически будет тем же, что и последние три месяца. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором. После этого правительство будет считаться официально сформированным. Вечером в среду Абэ даст пресс-конференцию, на которой расскажет об основных направлениях работы своего кабинета во внутренней и внешней политики.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Аваков после задержания
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen