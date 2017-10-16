Белый дом сообщил детали визита Трампа в Японию, Корею и Китай

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Белый дом в понедельник обнародовал детали визита президента Дональда Трампа 5-12 ноября в Японию, Южную Корею, КНР, Вьетнам и на Филиппины.

Как отмечается, Трамп направится в Азию через американский штат Гавайи, расположенный на архипелаге в Тихом океане. 3 ноября он посетит мемориал на месте бомбардировки в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. Президента США ждет также брифинг Тихоокеанского командования ВМС США.

Зарубежное турне начнется 5 ноября с двустороннего саммита в Токио с премьер-министром Синдзо Абэ. Трамп встретится с американскими военнослужащими, которые расквартированы в Японии, а также с семьями японских граждан, похищенных представителями КНДР.

Трамп прибудет в Сеул 7 ноября и проведет двустороннюю встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также выступит перед парламентом страны.

Восьмого ноября в Пекине Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет ряд "двусторонних, коммерческих и культурных мероприятий", сообщил Белый дом.

Десятого ноября Трамп посетит вьетнамский Дананг, где будет участвовать во встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и выступит с речью. Также Трамп посетит 11 ноября Ханой с официальным визитом и встретится с руководством страны.

Наконец, 12 ноября Трамп посетит Манилу и примет участие во встрече АСЕАН, а 13 ноября встретится с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Ранее издатель журнала Hustler, известный в порноиндустрии человек Ларри Флинт выступил с предложением 10 млн долларов премии за материалы, с помощью которых можно будет начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.