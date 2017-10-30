Гибель журналистки на подлодке: подозреваемый сделал шокирующее признание

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Изобретатель самой крупной частной подводной лодки Nautilus датчанин Петер Мадсен признался, что тело шведской журналистки Ким Валль расчленил он.

По его словам, причиной смерти стал несчастный случай – журналистка отравилась угарным газом, передает Paris Match.

Капитан субмарины рассказал, что, когда понял, что женщина уже умерла, решил расчленить ее тело и выбросить за борт. Для чего он это сделал, Мадсен не объяснил.

"Эти новые показания, конечно, означают, что мы проведем дополнительные экспертизы", — заявили следователи.

Изобретатель уже несколько раз менял свои показания.

Сперва после исчезновения Валль он утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Ее тело без одежды обнаружили после нескольких дней поиска, во время осмотра на торсе нашли следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. После последних находок Мадсен сообщил полиции, что отказывается от дальнейшего общения со следователями. Он также признал нарушение закона, "захоронив" журналистку в море. Однако Мадсен пока не смог пояснить, почему тело журналистки нашли расчлененным.

Согласно окончательному отчету о вскрытии тела — руки, ноги и голова Ким были ампутированы пилой после ее смерти. Обнаружены также следы насилия на теле – многократные уколы острым предметом, появившиеся непосредственно перед смертью или сразу же после нее. Каких-либо подробностей о характере и размере уколов или ударов датские СМИ не пишут, сообщается лишь, что они имеются на груди и больше всего их на половых органах Ким – до 14 штук.

Кроме того, следователи после осмотра компьютера и жесткого диска, находившегося в мастерской Мадсена, нашли там видео с кадрами пыток и казни женщин. Полиция поясняет, что кадры сняты не Мадсеном, а кем-то за рубежом. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза Мадсена и ее результаты ожидаются к концу года.

Про обнаруженное видео с кадрами пыток женщин Мадсен сказал ранее, что они не его и что доступ к компьютеру, который тоже не его, был у многих.