Выяснилось, как погибла журналистка на подлодке в Дании

КИЕВ, 5 сен – РИА Новости Украина. Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен сообщил, что причиной гибели шведской журналистки Ким Валль стал несчастный случай — сильный удар головой о крышку люка.

Об этом сообщало шведское телевидение SVT, которое вело текстовую трансляцию с прохоившего в Копенгагене заседания суда о повторном заключении подозреваемого под стражу.

"Я вижу закрытую крышку люка. Слышу удар. Не слышу крика, вижу, как она лежит прямо под крышкой", — рассказал Мадсен суду. Он пояснил, что журналистка погибла, в частности, из-за удара о крышку башенного люка весом в 70 килограммов, которую нельзя тянуть на себя из-за риска травмы во время нахождения в башне. По его словам, произошедшее является несчастным случаем, который сильно его шокировал. Мадсен также признался в нарушении закона, касающегося недостойного обращения с телом погибшей, которое нашли расчлененным в море.

Изобретатель подозревается в недостойном обращении с телом, в причастности к преднамеренному или непреднамеренному убийству.

Ким Валль исчезла после плавания на борту подлодки Nautilus 10 августа вечером. Ранее изобретатель утверждал, что высадил ее на берег после прогулки в тот же день. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая. Подробности об этом изобретатель сообщил впервые во вторник 5 сентября.

Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы, конечностей. Анализ подтвердил впоследствии, что оно принадлежит журналистке. Полиция сообщила также, что тело нашли без одежды и что во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами. Однако позднее он изменил показания.