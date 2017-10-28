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    В мире

    Forbes назвал богатейшего человека планеты

    (обновлено: )133
    В настоящий момент состояние Джеффа Безоса оценивается в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов.
    Глава Amazon Джефф Безос
    The Verge

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос вновь поднялся на первую строчку рейтинга богатейших людей мира, составленного журналом Forbes.

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    В настоящий момент состояние Безоса оценивается в 93,1 миллиарда долларов. Он обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов.

    Третье место в списке занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (80,6 миллиарда долларов). На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 73,8 миллиарда долларов.

    Безос впервые занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира в июле этого года. До публикации 27 июля финрезультатов Amazon его состояние достигло 90,6 миллиарда доллара, что сделало его на несколько часов самым богатым человеком на планете.

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