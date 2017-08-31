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    Билл Гейтс уже не самый богатейший человек в мире

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    На данный момент состояние экс-президент и сооснователя испанской Inditex Амансио Ортеги оценивается в 85 миллиардов долларов, Билла Гейтса - в 84,9 миллиарда.
    Билл Гейтс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Амансио Ортега, экс-президент и сооснователь испанской Inditex, в которую входит сеть магазинов одежды Zara, вышел на первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, опередив основателя американской IT-корпорации Microsoft Билла Гейтса, сообщает само деловое издание.

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    На данный момент состояние Ортеги оценивается в 85 миллиардов долларов, Билла Гейтса — в 84,9 миллиарда, сообщает журнал. Впервые звание богатейшего человека в мире Ортега получил в октябре 2015 года, но менее чем через сутки уступил его Гейтсу.

    В марте, подводя итоги за прошедший год, Forbes сообщал, что в тройку самых состоятельных людей мира кроме Гейтса, ставшего самым богатым четвертый год подряд, входили глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (75,6 миллиарда долларов) и основатель онлайн-магазина Amazon.com Джефф Безос (72,8 миллиарда долларов).

    Ортега тогда занимал четвертую строчку с состоянием в 71,3 миллиарда долларов. На пятом месте находился основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с 56 миллиардами.

    Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В Украине и России корпорация представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.

    Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

    Ранее сообщалось, что американский миллиардер Билл Гейтс сделал крупнейшее с 2000 года пожертвование, размер которого составил 4,6 миллиарда долларов.

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