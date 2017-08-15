Билл Гейтс сделал крупнейшее с 2000 года пожертвование в $4,6 млрд

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американский миллиардер Билл Гейтс сделал крупнейшее с 2000 года пожертвование, размер которого составил 4,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные федеральной Комиссии по ценным бумагам.

Гейтс пожертвовали порядка 5% акций своей компании Microsoft еще 6 июня. Получатель столь щедрого дара остался неизвестен.

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При этом подчеркивается, что основные пожертвования бизнесмен делает в благотворительный фонд, который он создал вместе с супругой Мелиндой.

В 1999 году Гейтс пожертвовала акции Microsoft на сумму 16 миллиардов долларов, а годом позднее — на 5,1 миллиарда долларов. Всего же с 1994 года супруги Гейтс пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.

В прошлом году Билл Гейтс 23-й год подряд возглавил список богатейших людей США.