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    Общество

    Кабмин Японии выделит украинским благотворительным организациям $290 тыс

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    В рамках реализации благотворительных проектов будет закуплено разнообразное медицинское оборудование, а также произведен ремонт школы в Одесской области.
    Флаг Японии
    REUTERS Toru Hanai

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Правительство Японии безвозмездно выделит украинским благотворительным организациям 290 тысяч долларов.

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    Соответствующие договоры были подписаны в пятницу между посольством Японии и пятью благотворительными организациями из Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей, передает корреспондент РИА Новости.

    В рамках реализации этих проектов будет закуплено разнообразное медицинское оборудование, а также произведен ремонт школы в Одесской области.

    По данным посольства Японии в Украине, всего Япония с марта 2014 года предоставила Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ на 1,86 миллиарда долларов.

    Ранее сообщалось, что правительство Японии предоставит Украинской федерации гимнастики безвозмездную финансовую помощь на 74,5 тысячи долларов на закупку спортивного оборудования.

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