Кабмин Японии выделит украинским благотворительным организациям $290 тыс

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Правительство Японии безвозмездно выделит украинским благотворительным организациям 290 тысяч долларов.

Соответствующие договоры были подписаны в пятницу между посольством Японии и пятью благотворительными организациями из Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей, передает корреспондент РИА Новости.

В рамках реализации этих проектов будет закуплено разнообразное медицинское оборудование, а также произведен ремонт школы в Одесской области.

По данным посольства Японии в Украине, всего Япония с марта 2014 года предоставила Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ на 1,86 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что правительство Японии предоставит Украинской федерации гимнастики безвозмездную финансовую помощь на 74,5 тысячи долларов на закупку спортивного оборудования.