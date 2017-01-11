Порошенко объявил 2017 г годом Японии в Украине

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании года Японии в Украине в 2017 году, сообщила в среду пресс-служб главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании года Японии в Украине", — говорится в сообщении пресс-службы. Документ был подписан во время встречи Порошенко с послом Японии в Украине Шигеки Суми.

Петр Порошенко, twitter Встреча президента Украины Петра Порошенко с послом Японии в Украине Шигеки Суми.

В ходе встречи украинский президент отметил роль Японии в предоставлении помощи Украине для проведения структурных реформ и напомнил о выделенных Токио за два года 1,8 миллиарда долларов на поддержку изменений во многих сферах общественной жизни Украины, в частности, на реформу правоохранительных органов и создание новой полиции, внедрение судебной реформы, реализацию целого ряда экологических программ и других проектов.

"Это очень символично, что год Японии враине будет проходить в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", — цитирует пресс-служба слова Порошенко.

По мнению президента, проведение года Японии в Украине будет способствовать сближению культур двух стран.

Порошенко также передал приглашение премьеру Японии посетить Украину в этом году.