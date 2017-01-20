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    Спорт

    Япония выделит федерации гимнастики $74,5 тыс на спортивное оборудование

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    Посол Японии в Украине Шигеки Суми отметил, что украинские спортсмены, несмотря на не наилучшие условия для подготовки, достигают высоких результатов и пообещал им помочь.
    Посол Японии в Украине Шигеки Суми и вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина
    dsmsu.gov.ua

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Правительство Японии предоставит Украинской федерации гимнастики безвозмездную финансовую помощь на 74,5 тысячи долларов на закупку спортивного оборудования, церемония подписания соответствующих грантовых соглашений состоялась в пятницу в Киеве.

    Анна Ризатдинова выполняет упражнения с булавами в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украинская "грация" Анна Ризатдинова на Олимпиаде в Рио

    Как передает корреспондент РИА Новости, с японской стороны документ подписал посол Японии в Украине Шигеки Суми, с украинской — вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина.

    "Украинские спортсмены, несмотря на не наилучшие условия для подготовки, достигают высоких результатов, поэтому я очень рад, что правительство Японии решило оказать такую помощь для украинских спортсменов. В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры, и мы ожидаем, что на основании такой поддержки украинские спортсмены смогут подготовиться еще лучше и достигнут хороших результатов на этих Олимпийских играх", — сказал посол.

    Согласно пресс-релизу, подготовленному посольством Японии в Украине по случаю мероприятия, с марта 2014 года Япония предоставила Украине финансовую помощь для стабилизации и стимулирования реформ в стране на 1,86 миллиарда долларов.

    Ранее Национальный олимпийский комитет Украины назвал художественную гимнастку Анну Ризатдинова лучшей спортсменкой страны в сентябре. 

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