Япония выделит федерации гимнастики $74,5 тыс на спортивное оборудование

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Правительство Японии предоставит Украинской федерации гимнастики безвозмездную финансовую помощь на 74,5 тысячи долларов на закупку спортивного оборудования, церемония подписания соответствующих грантовых соглашений состоялась в пятницу в Киеве.

Как передает корреспондент РИА Новости, с японской стороны документ подписал посол Японии в Украине Шигеки Суми, с украинской — вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина.

"Украинские спортсмены, несмотря на не наилучшие условия для подготовки, достигают высоких результатов, поэтому я очень рад, что правительство Японии решило оказать такую помощь для украинских спортсменов. В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры, и мы ожидаем, что на основании такой поддержки украинские спортсмены смогут подготовиться еще лучше и достигнут хороших результатов на этих Олимпийских играх", — сказал посол.

Согласно пресс-релизу, подготовленному посольством Японии в Украине по случаю мероприятия, с марта 2014 года Япония предоставила Украине финансовую помощь для стабилизации и стимулирования реформ в стране на 1,86 миллиарда долларов.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины назвал художественную гимнастку Анну Ризатдинова лучшей спортсменкой страны в сентябре.