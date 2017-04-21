Я бы в лидеры пошел. Психолог о мировых центрах влияния

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган и глава России Владимир Путин вошли в категорию "Лидеры" в топ-100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Также в этом разделе названы глава Пентагона Джеймс Мэттис, премьер Великобритании Тереза Мэй и даже супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда.

Журнал Time выделил также категории "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства" и "Кумиры". В категорию "Титаны" вошли в основном, предприниматели, а также глава американской Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен, баскетболист Леброн Джеймс и основатель онлайн-магазина Amazon.com Джефф Безос (он же владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post).

В категорию "Новаторы" попали дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. А вот к "Кумирам" отнесли писательницу Маргарет Этвуд и лидера организации "Белые каски", которая тесно связана с террористами из "Джабхат ан-Нусры" и "Аль-Каиды", Райеда аль-Салеха.

Кого действительно можно считать влиятельным человеком и почему, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы психолог Алевтина Шевченко.

Кого принято считать влиятельным человеком? Какими качествами он должен обладать?

— Видимо, влиянием. И американцы как раз разбираются в психологии влияния. Я думаю, что у них есть определенные критерии. Здесь не отношение человеческое, а просто подсчет по определенным критериям, чисто математический. Потому что есть достаточно одиозные фигуры в этом рейтинге.

Что подразумевается под понятием "лидер"? Разве президент Филиппин лидер?

— Любой, кто когда-нибудь был лидером хотя бы, например, класса, знает, что это достаточно ситуативная должность. Это, кстати, очень четко подсчитывается, есть такая социометрия. Может любой классный руководитель в своем классе подсчитать лидера. Методика достаточно точная и сомнений не вызывает. Вот собрать 30 лидеров, выбранных в группах, и среди этих лидеров 30 тоже обязательно найдется лидер, и найдутся обязательно аутсайдеры. То есть в зависимости от того, как складывается ситуация, кто-то берет на себя роль лидера. А ситуация эта складывается от потребности. Если мы соберемся идти в поход, например, то лидером станет тот, кто понимает, как ходить в походы. То есть сложилась такая ситуация, когда нужен лидер, так, чтобы никого не обидеть, может быть, такого авторитарного толка. То есть такой лидер нужен, когда люди чувствуют себя в небезопасности.

Спрос на сильную руку, фактически?

— Сильная рука, да. И они тогда регрессируют, инфантилизируются, становятся такими испуганными детьми немножечко. То есть они немножко меньше анализируют, немножко меньше критикуют, на критическое мышление у них показатель падает вниз. И тогда они требуют: дайте нам мамку, папку, дайте нам сильного страшного, желательно, конечно, дядьку. И тетки тоже бывают достаточно страшными. Вот дайте нам такого, чтобы нас просто защищал, наши интересы, или то, что мы за них принимаем. Вот такие интересы, которые у нас вышли на первое место. А на первое место в это время вышла потребность в безопасности.

В категорию "Новаторы" попала дочь Трампа и его зять. Они в чем новаторы?

— Не знаю я биографию дочери Трампа. Совестно, но нет. И я думаю, что она на слуху, достаточно популярная какая-то персона, а уж ее пира-служба поработает над тем, чтобы ее образ считался позитивным, потому что у Трампа много противников и в Америке, и по всему миру. И это такая позитивная категория "Новаторы". Я думаю, что сейчас лихорадочно работают пиар-службы, чтобы как-то отбелить и как-то выдвинуть позитивные качества. Вот, видите, удалось что-то.

Подобные рейтинги как-то влияют на восприятие известных персон обычными людьми? Присутствует ли элемент манипуляции?

— Манипуляции составителей рейтингов? Смотря какие рейтинги. Я думаю, что некоторые рейтинги и фальшивые могут быть, конечно. Но, предположим, что манипуляция не присутствует. Вот я работала психологом на реалити-шоу, и у меня спрашивает руководитель: а как вам вот эта девушка? А я говорю: Боже мой, это редко со мной бывает, но я ее прямо уже ненавижу. Он говорит: о, очень ценно, будем брать. Отношение измеряется чисто математически, сила этого отношения. А качество может быть не так важно. То есть важно, что все к ней как-то относятся, к Иванке Трамп: любят или ненавидят. А тот, кто не вызывает никакого отношения, тот не популярный человек, не кумир, и не рейтинговая фигура.

Кого вы считаете самым влиятельным человеком в Украине? На этот вопрос в эфире "ГС" ответили радиослушатели.

Олена, Київ: Для мене авторитетний Анатолій Гриценко. Потім Остап Дроздов, який веде програму "Прямим текстом", і вашу програму.

Алексей: Борис Евгеньевич Патон.

Сергей: Моя точка зрения, самый влиятельный человек у нас президент. Потому что больше, чем президент, на этот бардак у нас в стране никто не влияет.

Олег, Киев: Самым влиятельным является, конечно, президент Порошенко. Но на роль лидера национального он абсолютно не котируется. То есть в категории "Лидеры" его бы не было. Он просто самый влиятельный человек, потому что он забрал все рычаги власти, повторил своего предшественника, к сожалению. На данный момент последняя надежда в Украине — это Саакашвили. Если и он подставит, надо будет отсюда уезжать, к сожалению.

Светлана, Киев: Самый влиятельный только по долгу службы это, конечно, президент. Куда деваться, подпишет указ, нравится нам, не нравится, а нужно исполнять. А вот лидера нет в Украине. Я с ужасом жду выборов, потому что выбрать некого. Лидера нет.

Ранее заместитель исполняющего директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал рейтинг прозрачности украинских городов.