Ну, ты наваял! Топ-5 самых неожиданных депутатских законопроектов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Принудительный брак

На днях 12 депутатов Рады, в числе которых вице-спикер парламента Ирина Геращенко и замглавы фракции БПП Ирина Луценко, предложили ввести уголовную ответственность за похищение человека с целью принудительного бракосочетания.

Соответствующий законопроект под номером 6243, которым предлагается внести изменения в ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), был зарегистрирован 27 марта.

"Под эксплуатацией человека в настоящей статье следует понимать все формы сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление услуг, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, изъятие органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с целью наживы, принудительную беременность или принудительное прерывание беременности, принудительное вступление в брак, принудительное вовлечение в занятие попрошайничеством, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах и тому подобное", — говорится в проекте закона.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от трех до восьми лет. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего его родителями, опекунами или попечителями, предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Запрет абортов

Кроме того, 27 марта на сайте Рады появился законопроект №6239 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов)". Автор этого документа – депутат от БПП Дмитрий Голубов.

Законопроект сразу вызвал немало неоднозначных оценок и бурное обсуждение.

В частности, его автор предлагает исключить из Гражданского кодекса норму о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины.

Законопроект предусматривает аборты только по медицинским показателям (прямая угроза жизни женщины, медицинские показания и изнасилование), а социальные отвергает. В самом законопроекте нет ни слова о материальном положении будущей матери и ее возможности родить и воспитать ребенка.

В тексте пояснительной записки автор законопроекта ссылается на мировую практику. Однако, эксперты обращают внимание, на то, что законопроект стал калькой польского проекта, который вызвал в Польше беспрецедентные протесты.

Стучать на коррупционеров

Нардепы решили заохотить украинцев за деньги "стучать" на коррупционеров. Законопроект №6225, содержащий такое предложение, 23 марта был зарегистрирован в Раде. Его инициатор нардеп Вадим Рабинович.

Согласно документу, если у потенциального осведомителя есть данные о причастности неких лиц к коррупционным схемам, ему обещают вознаграждение в размере 10% от возможной суммы убытков, которые нанес или мог бы нанести государству чиновник.

В пояснительной записке к документу отмечается, что денежное вознаграждение позволит стимулировать украинцев. И приводятся следующие примеры: США за последние 20 лет смогли получить $35 млрд с украденных денег. А тамошняя комиссия по ценным бумагам только за год выплатила информаторам больше $14 млн.

Предполагается, что выплачивать украинцам деньги за коррупционеров будет Нацагентство по вопросам противодействия коррупции. Получив сигнал, оно в течение 30 дней сможет проверить правдивость этой информации и оценить сумму реальных или возможных государственных убытков, от которой собственно, зависит и премия информатору. Анонимные доносы премироваться не будут.

Мова

Главным поводом ссор и скандалов в Раде остается язык. В Раде уже зарегистрированы несколько языковых законопроектов, в том числе законопроект №5670 "О государственном языке", предусматривающий почти полную украинизацию двуязычной (по факту) страны. Законопроект вызвал волну возмущения в обществе.

Его авторами стали 33 депутата из разных фракций, в основном из Блока Петра Порошенко, а также Народного Фронта и Самопомочи.

Законопроект предлагает сделать украинский язык обязательным для всех органов власти и местного самоуправления. В школах и вузах украинский язык тоже должен стать обязательным. Исключение сделали только для языков национальных меньшинств и только в школах и детсадах. Для вузов такой привилегии не предусмотрено. В виде исключения разрешено читать несколько предметов на одном из официальных языков ЕС.

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Все культурно-массовые мероприятия тоже хотят обязать проводить исключительно на госязыке. Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) — обязательно использование украинского языка.

Электронные СМИ, интернет-представительство предприятий, страницы в соцсетях тоже должны вестись только на государственном языке.

Но больше всего споров вызвала норма закона о штрафах и уголовной ответственности за неиспользование украинского языка в прописанных случаях и унижение государственного языка соответственно.

Так, за нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере 3400 до 6800 гривен, если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 3400 до 5100 гривен, если нарушение выявлено в сфере образования, науки и культуры, от 6800 до 8500 гривен — штрафы для СМИ. За попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность — это приравнивается к попыткам свержения государственного строя.

Публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины.

Отменить 2 мая

Майские праздники, которые давно стали приятной обыденностью для каждого украинца, могут стать историей. Профильный комитет Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения предложил депутатам отменить 2-е мая, как пережиток советского прошлого.

Эту поправку предложили депутаты фракции "Народный фронт". По их мнению, выходным днем государственного праздника нужно оставить лишь 1 мая — Международный день солидарности трудящихся.

Остальные государственные и религиозные выходные дни комитет оставил, несмотря на предложения некоторых депутатов.

Вместе с тем, политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что такое решение лишено здравого и экономического смысла. "Власти не удалось отменить все праздники, потому что общество этого не поддерживает, но она решила хотя чуть-чуть где-то отхватить и отменить хоть что-то. Смысла такое решение не имеет, только политическую целесообразность. Возможно, кому-то захотелось позаигрывать с "правым" электоратом, попиариться на уже раскрученной теме. В то же время, экономические исследования показывают, что эффекта от отмены 2-го мая все равно не будет. По большому счету, польза будет измеряться десятыми и сотыми процентов ВВП, не более того", — говорит политолог.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Руслан Бортник

По его мнению, в обществе вряд ли положительно отнесутся к такому нововведению. В первую очередь, пострадают от этого жители села и простые люди, которые в этот день традиционно работают на огородах, дачных участках.

По материалам из открытых источников интернет