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    Bloomberg назвал богатейших людей мира

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    Билл Гейтс
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар – РИА Новости Украина. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index. Их полный список размещен на портале агентства.

    В тройке лидеров — основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 78,9 млрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в 53 млрд долларов.

    Рейтинг Bloomberg самых богатых людей мира. Первая десятка

    Первые 50 строк рейтинга заняли предприниматели с капиталом свыше 17 млрд. долларов.

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