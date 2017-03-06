Bloomberg назвал богатейших людей мира

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости Украина. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index. Их полный список размещен на портале агентства.

В тройке лидеров — основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 78,9 млрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в 53 млрд долларов.

Рейтинг Bloomberg самых богатых людей мира. Первая десятка

Первые 50 строк рейтинга заняли предприниматели с капиталом свыше 17 млрд. долларов.