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    Аналитика и комментарии

    Воровской элемент третирует "богатых буратин"

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (432)

    (обновлено: )31050
    Касты неприкасаемых в Украине не существует. Если раньше даже преступный элемент от греха подальше обходил стороной чиновников и их имущество, то сегодня наоборот - нацелился именно на них.
    Отвертка и форма. Архивное фото
    ГУ НП в Киевской области

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Последующие после революции и смены власти события не только открыли ворота тюрем, освободив тысячи преступников, полностью развалили работу МВД, но еще и развязали руки ворам, грабителям и разбойникам. Если еще несколько лет назад отважиться ограбить или обворовать депутата или высокопоставленного чиновника могли единицы, то сегодня каждый, кому не лень.

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    RIA News
    Как 100 лет назад. В Одессе – невиданный разгул криминала

    В Тернополе был ограблен экс-председатель Тернопольского областного совета (2002-2006), а ныне известный бизнесмен Анатолий Жукинский

    В пятницу, 24 февраля, около 19:30 возле гаража на него напали двое неизвестных в балаклавах. Они затолкали Жукинского в гараж, связали руки пластиковыми стяжками, на голову натянули полиэтиленовый пакет и, угрожая пистолетом, избивали и требовали деньги. Жукинский отдал имевшиеся 1500 гривен и мобильный телефон. С добычей налетчики убежали, а потерпевший полтора часа пролежал в гараже без сознания, а когда поднялся, смог дойти до ближайшего магазина, откуда вызвал полицию и неотложку. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и ссадинами на лице. Но через день Анатолий Жукинский умер — не выдержало сердце. 

    Данное событие правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 187 часть 3 УК — разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище. 

    На днях в селе Петровская Борщаговка под Киевом сотрудники полиции охраны задержали вора, который вместе с дружками пытался обворовать дом одного из депутатов. Но злоумышленники не предполагали, что дом под сигнализацией, и как только двое влезли в жилище, на пульт управления госохраны поступил сигнал. Приехавшие полицейские задержали стоявшего "на стреме", а двое других воров успели сбежать.

    Как рассказал ранее судимый 26-летний задержанный житель Гостомеля Сергей, его позвал на это дело ранее судимый приятель. То, что это дом депутата, они знали. 

    "Приехали с товарищами, меня попросили постоять на стреме. Они знают хату… И залезли в хату, знали, что какой-то депутат здесь живет", – рассказал Сергей. 

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    dumskaya.net
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    Еще несколько лет назад, до реформы МВД, каждое преступление против высокопоставленных чиновников и журналистов стояло на контроле в МВД. И следователи и оперативники буквально землю "носом рыли", чтобы найти тех, кто посягнул на имущество или же личность.

    "Если преступление совершалось в отношении депутата, чиновника районного или областного уровня, журналиста, то это дело тут же ставили на контроль. Раз в неделю — слушание по результатам работы. Но это были единичные случаи. Я бы сказал, случайно могли не на того напасть. А потом, когда их ловили, они за голову хватались, дескать знали бы, кто жертва, ни за что не полезли бы к нему. И уж поверьте, старались поймать воров и грабителей. Но сегодня все изменилось. Сегодня воры сами переключились на богатых и знаменитых, так как у большинства населения взять нечего. И одно дело — рисковать ради большого куша, а другое — за пару копеек", — отмечает бывший начальник уголовного розыска городского управления милиции Винницы Василий Кравчук.

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    Сегодня ворам и грабителям работать намного проще, так как им помогает технический прогресс. Найти объект не составляет проблем, в Интернете много данных люди сами о себе выкладывают. Найти адрес проживания не составляет труда, это все тоже есть в сети, а если нет, так можно купить любую информацию с рук. Да и большинство чиновников, депутатов выставляют свои доходы на всеобщее обозрение — носят дорогую одежду, ходят в дорогие рестораны, отдыхают за границей и так далее. А главное, что многие живут в частных домах, в которые легко проникнуть. Даже сигнализация не всегда дает 100% гарантию, что охрана успеет вовремя за город приехать, отмечает Василий Кравчук.

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    "К сожалению, сегодня криминальный элемент чувствует себя спокойно. Оперативная работа нулевая. Да и если раньше опер мог работать самостоятельно, без оглядки, то сегодня он только по поручению следователя. Это тормозит работу.  Вот поэтому у нас такое количество нераскрытых преступлений в стране", — подчеркивает бывший глава розыска. 

    К сожалению, не только матерые уголовники занялись экспроприацией экспроприаторов. Мы так и не узнали, что же делали в поселке Княжичи под Киевом столичные оперативники, которых задержали сотрудники госслужбы охраны в одном из домов и которые были тут же расстреляны коллегами из спецподразделения КОРД. По некоторым данным, оперативники по указанию руководства из главка якобы занимались противозаконной деятельностью — кражами и наводкой на зажиточные дома. Но погибшие унесли эту тайну в могилу. 

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