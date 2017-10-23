Ломбардия поддержала расширение автономии области

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. На консультативном референдуме в итальянской области Ломбардия 95% жителей проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%, заявил губернатор области Роберто Марони.

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В воскресенье две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

"Спасибо трем миллионам ломбардцев, которые пришли голосовать, и тем 95%, которые отдали свой голос за ответ "да", — заявил Марони под аплодисменты собравшихся.

По его словам, Ломбардия добилась исторического результата, так как здесь впервые применялась система электронного голосования, неприступная для хакерских атак. "Я очень доволен тем, как мы с этим справились," — отметил Марони, добавив, что больше 3% проголосовавших высказались против расширения полномочий региона, 0,9% бюллетеней оказались пусты.

Марони напомнил, что перед голосованием ставил целью преодоление 34-процентного порога явки. "На данный момент я могу сказать, что обработаны около трети данных, явка превысила 40%. Я не соревнуюсь с (губернатором Венето) Дзайей, но я счастлив тем, что мы можем объединить усилия и начать битву века", — сказал президент Ломбардии.