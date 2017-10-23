Жители Венето проголосовали за автономию своей области

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Жители Венето в ходе состоявшегося в воскресенье регионального референдума высказались за автономию этой итальянской области, сообщил журналистам президент Венето Лука Дзайа.

Читайте также: В период финансового эксперимента сказочно обогатились олигархи

"Пока у меня еще нет окончательных данных, но в референдуме приняли участие более двух миллионов человек. Это победа жителей Венето, победа гражданского сознания, победа людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", — сказал он после закрытия избирательных участков, выступая в венецианском Палаццо Балби.

Дзайа назвал итоги регионального референдума историческим событием и пообещал уже в понедельник начать работу над "контрактом, который мы предложим центральным властям".

Избирательные участки в Венето закрылись в 23.00 (00.00 по Киеву). Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие около 60% избирателей области. Поскольку противники автономии не принимали участия в референдуме, очевидно, что большинство жителей Венето высказалось за автономию региона.

По словам Дзайа, региональная электронная система по проведению референдума в воскресенье подверглась серьезной хакерской атаке, и в настоящее время члены избирательной комиссии вынуждены принимать информацию с мест по телефону. Таким образом, в ближайшее время окончательные итоги голосования не будут обнародованы, но результат референдума очевиден: жители Венето высказались за автономию.

Референдум об автономии Венето прошел в минувшее воскресенье одновременно с аналогичным голосованием в соседней области Ломбардия. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов были проведены впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус претендуют теперь Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансовых средств, чем получают потом из центра в виде субвенций.