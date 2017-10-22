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    Референдум об автономии итальянской Венето: проголосовали более 50% избирателей

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    Референдум в Венето, 22 октября 2017
    © РИА Новости / Сергей Старцев

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. На проходящем в воскресенье референдуме об автономии североитальянской области Венето в 20.15 (21.15 по Киеву) проголосовали 50,1% избирателей, таким образом эта региональная консультация будет признана состоявшейся, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии по поведению референдума в венецианском Палаццо Ферро Фини.

    Референдум об автономии Венето проводится одновременно с аналогичным голосованием в соседней области Ломбардия. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

    В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус, предоставляющий, прежде всего, большую самостоятельность при использовании региональных финансов, и претендуют сейчас Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансов, чем получают потом из центра в виде субвенций.

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