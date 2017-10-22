В Британии вооруженный мужчина захватил заложников

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Мужчина с ружьем взял заложников в развлекательном центре в британском городе Нанитон, сообщает издание Mirror со ссылкой на очевидцев.

Местная полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей о ситуации.

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"Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне. Пожалуйста, не приближайтесь к месту происшествия", — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Некоторые очевидцы заявляют, что не могут покинуть соседние здания.

twitter.com/Daily_Express В британском городе вооруженный мужчина взял заложников

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Напомним, в утренний час пик 15 сентября на станции Parsons Green в Лондоне произошел взрыв. Пострадали 30 человек, получившие не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.