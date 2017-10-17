КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В Китае в ходе инспекции в двух самолетах, приземлившихся в Куньмине, обнаружены несколько сотен тараканов, сообщает shanghaiist.com. Как они попали в самолет остается загадкой для авиакомпании.

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Авиакомпания пока не прокомментировала данный инцидент. Фото проверки самолетов на предмет насекомых появились только в китайских СМИ.

shanghaiist.com В Китае на борту двух авиалайнеров нашли несколько сотен тараканов

Ранее сообщалось о четырех погибших при крушении грузового самолета после вылета из ивуарийской столицы Абиджана. По данным местного портала Koaci, самолет перевозил груз для французской армии.