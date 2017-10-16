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    Провластные кандидаты побеждают в 17 штатах Венесуэлы

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    Сообщается, что кандидаты от Единой социалистической партии Венесуэлы лидируют в 17 из 22 штатов, еще по одному штату пока данных подсчета нет.
    Флаг Венесуэлы
    flickr.com/Cristóbal Alvarado Minic

    КИЕВ, 16 окт – РИА Новости Украина. Провластные кандидаты от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) побеждают в большинстве штатов на выборах губернаторов, свидетельствуют первые официальные данные по итогам голосования, представленные Национальным избирательным советом (НИС).

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    Так, кандидаты от ЕСПВ лидируют в 17 из 22 штатов, еще по одному штату пока данных подсчета нет. "Эти результаты носят необратимый характер после подсчета 95,8% голосов", — заявила глава НИС Тибисай Лусена в в эфире гостелевидения.

    Она заявила, что явка носила неожиданно высокий для региональных выборов характер и составила 61,14%.

    Примечательно, что ЕСПВ победила в штате Миранда, где в течение восьми лет губернатором был один из лидеров оппозиции и экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес. Теперь главой штата будет верный сторонник президента Николаса Мадуро Эктор Родригес, ранее занимавший пост министра образования и депутата парламента.

    При этом говорить о тотальном проигрыше оппозиции не приходится – раньше ее губернаторы правили в трех регионах, теперь же минимум в пяти штатах будут оппозиционные главы регионов.

    Мадуро уже поздравил своих сторонников с победой. "Чавизм жив, он на улице и побеждает", — заявил президент в обращении к нации, отметив высокий уровень участия граждан в голосовании.

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