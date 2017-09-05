Ливни затопили столицу Венесуэлы

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Из-за сильных ливней несколько районов в столице Венесуэлы Каракасе оказались затоплены, сообщил депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Ричард Бланко.

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"Муниципалитет Либертадор полностью разрушен дождями, (район — ред.) Эль-Параисо, проспект Виктория и Новая Гранада погружены в запустение и хаос", — заявил Бланко.

Он добавил, что улицы Каракаса сильно затоплены.

К своим сообщениям депутат приложил фотографии улиц венесуэльской столицы, на них видны автомобили, наполовину погруженные в воду. Люди с трудом передвигаются по дорогам в воде выше колена.

Напомним, из-за сильного урагана ранее затопило американский Техас.