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    Ливни затопили столицу Венесуэлы

    (обновлено: )30
    Автомобили во многих районах венесуэльской столицы наполовину погружены в воду. Люди с трудом передвигаются по дорогам в воде выше колена.
    Затопленный ливнями Каракас
    twitter.com/Lastkombo

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Из-за сильных ливней несколько районов в столице Венесуэлы Каракасе оказались затоплены, сообщил депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Ричард Бланко.

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    "Муниципалитет Либертадор полностью разрушен дождями, (район — ред.) Эль-Параисо, проспект Виктория и Новая Гранада погружены в запустение и хаос", — заявил Бланко.

    Он добавил, что улицы Каракаса сильно затоплены.

    К своим сообщениям депутат приложил фотографии улиц венесуэльской столицы, на них видны автомобили, наполовину погруженные в воду. Люди с трудом передвигаются по дорогам в воде выше колена.

    Напомним, из-за сильного урагана ранее затопило американский Техас. 

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