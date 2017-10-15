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    В Британии выводят старую монету в 1 фунт стерлингов из обращения

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    По словам исполнительного секретаря казначейства Эндрю Джонса, за последние полгода граждане уже обменяли около 1,2 миллиарда старых монет, по общему весу это 900 двухэтажных автобусов-даблдекеров или 3,5 тысячи слонов.
    Монеты Великобритании достоинством в 1 фунт
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Старые круглые монеты номиналом в 1 фунт стерлингов с полуночи 15 октября выводятся из обращения, их заменят новые комбинированные 12-гранные монеты из желтого и белого металла. Как объявило казначейство Великобритании, теперь круглый фунт больше не будут принимать к оплате.

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    По словам исполнительного секретаря казначейства Эндрю Джонса, за последние полгода граждане уже обменяли около 1,2 миллиарда старых монет, по общему весу это 900 двухэтажных автобусов-даблдекеров или 3,5 тысячи слонов. Старый круглый фунт был в обращении более 30 лет (с 1983 года), считается, что почти треть монет, находящихся в обращении — подделки, а новые фунты надежнее предшественника.

    Решение ввести монеты нового образца было принято в пользу британских налогоплательщиков, но СМИ на этой неделе опасались хаоса, так как старых фунтов много и их просто не сумеют обменять вовремя. По свидетельству корреспондента РИА Новости, многие граждане планов казначейства пока просто не знают. Так, например, еще в начале недели не знали об этом в пабе "Герцог Кларенс" в районе Южный Кенсингтон.

    "Я не знала, что это произойдет уже на этой неделе, это значит, что мне придется все поменять, у меня много таких монет", — сказала РИА Новости представитель заведения.

    Кассиры сети супермаркетов Waitrose о переменах осведомлены. "Да, я знаю, если у вас есть старые монеты, то могу обменять их вам", — сказал сотрудник магазина на улице Kensington High Street. Основную проблему для себя покупатели видят пока в том, что новые 12-гранные фунты не годятся для тележек в супермаркетах: чтобы разблокировать такую тележку в прорезь в ручке нужно вставить фунтовую монету, но непременно круглую.

    Это не единственная проблема: по свидетельству корреспондента РИА Новости, старые парковочные автоматы тоже пока зачастую не принимают новые фунты. В частности, в одном из центральных районов города Оксфорд автоматы для парковки еще в сентябре не принимали ни банковские карты, ни новые монеты. Не помог и обмен: банкноту в 5 фунтов на монеты поменять удалось, но только на новые. Между тем еще в начале года фирмам-поставщикам оборудования для оплаты услуг было предписано приспособить оборудование для приема новых 12-гранных монет.

    Британский монетный фонд The Royal Mint называет новую монету "самой безопасной в мире": 12 граней делают ее "узнаваемой даже на ощупь". Внутренний радиус монеты с двух сторон снабжен микронадписями, с одной стороны гравируется дата выпуска, с другой — надпись "один фунт". На шесть из 12 граней нанесены борозды, кроме того в монету вмонтирована "скрытая деталь", которая позволит защитить новые фунты от подделок.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналов в пять гривен к песенному конкурсу Евровидение — 2017. Монета изготовлена из нейзильбера (сплав меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка — Ред). На аверсе монеты размещена стилизованная композиция — панорама Киева, на которой изображен архистратиг Михаил.

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