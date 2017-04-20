Нацбанк выпустил монету с изображением известного историка

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту Николаю Костомарову, сообщается на сайте регулятора.

Как сообщается на сайте регулятора, монета изготовлена из нейзильбера, ее тираж — 25 тысяч штук.

Национальный банк Украины Монета в честь Костомарова

Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества "Кирилло-Мефодиевские братство", отстаивал право на самостоятельное и свободный развитие украинского языка и литературы. Его литературное наследие состоит из десятков томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей.

Ранее Нацбанк ввел в обращение монету с изображением льва.