Нацбанк ввел в обращение монету с изображением льва

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины вводит в обращение серебряную памятную монету "Лев" номиналом 5 гривен, сообщает пресс-служба регулятора.

"Посвящена льву и его воплощению на памятниках культуры Киевской Руси. На территории современной Украины в течение тысячелетий проживали многочисленные племена и народы, которые оставили после себя уникальные произведения искусства. Бесценные памятники культуры древних эпох рассказывают, как люди учились работать с природными материалами, оказывали им силу с помощью символов — изображений птиц, зверей, людей, орнаментов и тому подобное", — говорится в сообщении.

На аверсе монеты вверху изображен малый государственный Герб Украины, надпись "Украина", год чеканки монеты 2017 и номинал — 5 гривен; позолоченный лев, фрагмент из тарелки XIII века (Херсонесский музей), справа — общий вид тарелки.

На реверсе монеты изображена голова льва и фрагмент уникального шиферного рельефа из Киево-Печерской лавры с изображением львов (XI ст.).

Национальный банк Украины Монета НБУ "Лев"

Тираж монет — 4000 штук, стоимость монеты — 570 гривен.

Ранее НБУ отчеканил новую монету с изображением разбитой Российской империи.