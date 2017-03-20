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    Экономика

    НБУ отчеканил новую монету с изображением разбитой Российской империей

    (обновлено: )57609
    По информации пресс-службы Нацбанка, памятных пятигривневых монет к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов отчеканено 35 тысяч штук из нейзильбера.
    Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины с 22 марта вводит в обращение пятигривневую памятную монету к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов, сообщает пресс-служба НБУ.

    Смотрите также: Монеты и банкноты Украины в обращении

    На аверсе монеты вверху надписи: Украина, номинал 5 гривен, малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты 2017; на зеркальном фоне изображено cтилизованую композицию: украинский флаг с тризубцем в центре, под которым размещена композиция, символизирующая разрушенную, разбитую Российскую империю; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

    Национальный банк Украины
    Аверс пятигривневой памятной монеты к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов

    На реверсе монеты, сообщили в пресс-службе регулятора, изображена стилизованная композиция — динамического цветного знаменосца с сине-желтым флагом (использовано тампопечать) на фоне изображения колонн манифестантов с флагами и транспарантами, символизирующие тот драматический исторический период в Украине с массовыми митингами, лозунгами и призывами к независимости, свободы и т.д.; надписи: УКРАИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (вверху), 1917/1921 (внизу).

    Национальный банк Украины
    Реверс пятигривневой памятной монеты к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов

    Памятных пятигривневых монет отчеканено 35 тысяч штук из нейзильбера.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины с 1 сентября ввел в обращение памятную оборотную монету "20 лет денежной реформе в Украине" номиналом 1 гривна, посвященную 20-летию внедрения национальной валюты Украины — гривны.

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