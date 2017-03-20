НБУ отчеканил новую монету с изображением разбитой Российской империей

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины с 22 марта вводит в обращение пятигривневую памятную монету к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов, сообщает пресс-служба НБУ.

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На аверсе монеты вверху надписи: Украина, номинал 5 гривен, малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты 2017; на зеркальном фоне изображено cтилизованую композицию: украинский флаг с тризубцем в центре, под которым размещена композиция, символизирующая разрушенную, разбитую Российскую империю; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

Национальный банк Украины Аверс пятигривневой памятной монеты к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов

На реверсе монеты, сообщили в пресс-службе регулятора, изображена стилизованная композиция — динамического цветного знаменосца с сине-желтым флагом (использовано тампопечать) на фоне изображения колонн манифестантов с флагами и транспарантами, символизирующие тот драматический исторический период в Украине с массовыми митингами, лозунгами и призывами к независимости, свободы и т.д.; надписи: УКРАИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (вверху), 1917/1921 (внизу).

Национальный банк Украины Реверс пятигривневой памятной монеты к 100-летию Украинской революции 1917-1920 годов

Памятных пятигривневых монет отчеканено 35 тысяч штук из нейзильбера.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины с 1 сентября ввел в обращение памятную оборотную монету "20 лет денежной реформе в Украине" номиналом 1 гривна, посвященную 20-летию внедрения национальной валюты Украины — гривны.