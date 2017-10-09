СМИ сообщили о решении Макрона посетить Россию

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон возможно прибудет в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в мае следующего года, сообщается на сайте газеты "Коммерсант".

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В мае президент РФ Владимир Путин после переговоров в Версале пригласил французского коллегу посетить Россию с ответным визитом.

"По сведениям из дипломатических источников "Ъ" в Париже, решение о визите Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет", — говорится в материале газеты.

В июне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что дата визита Макрона в РФ пока не понятна. В сентябре посол Франции в Москве Сильви Берманн сообщал РИА Новости, что президент Пятой республики будет рад посетить Россию, однако договоренности по конкретной дате визита пока нет.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходил 1-3 июня.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита ГА ООН.