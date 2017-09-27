Проценты решают все. Первое электоральное поражение Макрона

РИА Новости Украина

На выборах в Сенат президентская партия "Вперед, Республика!" (LREM) вместо планировавшихся 50-60 мандатов имеет лишь 24 места (7%).

"Республиканцы" упрочили свое большинство вместе с союзниками из Центристского союза. При этом из-за особенностей выборной системы (голосуют не избиратели, а депутаты различных уровней) за бортом Сената остается партия главного противника действующего правительства — Жан-Люка Меланшона, который накануне вывел более 100 тысяч человек на протесты против трудовой реформы.

LOIC VENANCE / AFP Протесты во Франции против реформ Макрона

Член союзного Республиканцам Центристского союза (UDI) Поццо ди Борго (сенатор в 2011-2017 гг) заявил в интервью Sputnik France, что скромный результат для Макрона означает невозможность осуществить намеченные им крупные реформы.

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"Очевидно, что крупные реформы, которые потребуют созыва конгресса парламента Франции, на котором депутаты и сенаторы будут голосовать вместе, не смогут быть осуществлены".

"Три-четыре месяца назад выборы выиграла партия "Вперед, Республика!" и казалось, произошел настоящий переворот. Думаю, что результаты вчерашних выборов в Сенат показывают, что французы хотят вернуться с классической политической схеме с разделением на правых и левых".

"Думаю, что французы поняли, что все эти перемены не приносят больших результатов. Посмотрите, как сильно упала популярность президента Макрона. Французы теперь предпочитают голосовать так, как они всегда голосовали, а не за "новую и приятную" партию, которая однако пока не показала каких-то выдающихся результатов".

Партия Жана-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" не выдвинула ни одного кандидата на выборы в Сенат, аргументировав это тем, что избирательная система в любом случае не позволит партии получить места в верхней палате.

Это тем более парадоксально, что Меланшон, получивший почти 20% на президентских выборах, а теперь возглавивший протесты против трудовой реформы Макрона, фактически стал основной фигурой французской оппозиции, учитывая раскол внутри Нацфронта и стремление части Республиканцев к "конструктивным" отношениям с президентом.

Соратники Меланшона считают существующую систему несправедливой и задаются вопросом о том, нужен ли стране Сенат вообще.

Лием Хоан Нгок, член совета региона Окситания, председатель движения "Непокоренные социалисты", которое объединяет поддерживающих Меланшона бывших членов Соцпартии:

"Сегодня результаты выборов в верхнюю палату парламента Франции абсолютно не отражают реальное соотношение сил, существующее в обществе".

"Многие члены движения "Непокоренная Франция" выступают против самого существования Сената. Многие предлагают устранить верхнюю палату французского парламента при переходе к Шестой французской республике".