"Вернемся к здравому смыслу". Многотысячный митинг проходит в Барселоне

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости Украина. Тысячи людей собрались в центре Барселоны, чтобы выступить против провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии от Испании и поддержать единство страны.

Трансляцию митинга в прямом эфире ведет телеканал 24 Horas.

Море флагов Испании, Каталонии и ЕС буквально накрыло площадь Уркинаона, откуда люди маршем направляются по центральным улицам до проспекта Маркиза Аргентера. Там нобелевский лауреат по литературе писатель Марио Варгас Льоса и бывший председатель Европейского парламента Жозеп Боррель зачитают манифест.

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Митинг проходит под лозунгом "Хватит! Вернемся к здравому смыслу!" Организаторы акции призывали не использовать лозунги, "которые не соответствуют демократическим принципам".

They chant "Viva España" and "Viva #Catalonia!" Thousands take to the streets in Barcelona demanding unity. Follow our coverage from here. pic.twitter.com/ymeqy3WL5W — Fanny Facsar (@FannyFacsar) 8 октября 2017 г.

"Пучдемона (Карлес Пучдемон – глава женералитета - Ред.) – в тюрьму!", "Я испанец!", "Да здравствует Испания! Да здравствует Каталония!" - скандируют собравшиеся.

"Единство Испании не выносится на голосование. О нем не ведут переговоры. Его защищают", - написано на испанском флаге, который держат в руках двое митингующих.

twitter.com/Timcast Многотысячный митинг в защиту единства Испании в Барселоне, 8 октября 2017

Организатором акции выступила ассоциация "Каталонское гражданское общество", которую поддержали еще около 50 различных организаций, а также некоторые политические партии – правая Народная партия, центристская партия "Граждане". Кроме того, в митинге участвуют некоторые представители Каталонской соцпартии.

"Сегодня мы положим конец движению за независимость. Мы не бросим ни одного каталонца. Каталонцы, вместе с другими испанцами, будут продолжать строить великую страну", - заявила министр здравоохранения Испании Долорс Монтсеррат, единственная каталонка в правом правительстве Мариано Рахоя.

Секретарь организации Каталонской соцпартии Сальвадор Ильа (Salvador Illa) призвал к "уважению правового государства" и к "диалогу", а также "заключению нового договора между Каталонией и Испанией".

"Молчаливое большинство проснулось. Да здравствует Каталония и да здравствует Испания", - написал в Twitter глава фракции Народной партии в парламенте Каталонии Хавьер Гарсия Альбиоль, который также присутствует на митинге.

Сторонники сохранения Каталонии в составе Испании, которых, по опросам, больше сторонников независимости, в отличие от своих оппонентов, не проводили крупных акций протеста. Так называемый референдум о независимости, который власти автономного сообщества провели 1 октября, несмотря на запрет правительства Испании и Конституционного суда, они проигнорировали, поскольку он незаконен, – явка составила 43%.

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Группа митингующих собралась перед комиссариатом каталонской полиции Mossos d"Esquadra, которую многие в Испании обвиняют в предательстве и невыполнении распоряжений суда и прокуратуры – они должны были воспрепятствовать открытию избирательных участков, но этого не сделали.

"Вон Моссос! Да здравствует Гражданская Гвардия!" - кричат митингующие.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло". Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором председатель женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" - абсолютное большинство. Официально этого пункта в повестке дня пока нет.