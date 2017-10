"Вернемся к здравому смыслу". Многотысячный митинг проходит в Барселоне

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости Украина. Тысячи людей собрались в центре Барселоны, чтобы выступить против провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии от Испании и поддержать единство страны.

Трансляцию митинга в прямом эфире ведет телеканал 24 Horas.

Море флагов Испании, Каталонии и ЕС буквально накрыло площадь Уркинаона, откуда люди маршем направляются по центральным улицам до проспекта Маркиза Аргентера. Там нобелевский лауреат по литературе писатель Марио Варгас Льоса и бывший председатель Европейского парламента Жозеп Боррель зачитают манифест.

Митинг проходит под лозунгом "Хватит! Вернемся к здравому смыслу!" Организаторы акции призывали не использовать лозунги, "которые не соответствуют демократическим принципам".

They chant "Viva España" and "Viva #Catalonia!" Thousands take to the streets in Barcelona demanding unity. Follow our coverage from here. pic.twitter.com/ymeqy3WL5W