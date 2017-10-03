В Китае появился клуб для брачных встреч украинок и состоятельных мужчин

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Предприимчивый китайский юноша Меи Аиси (Mei Aisi) после женитьбы на украинской девушке решил поделиться своим опытом с соотечественниками, которые до сих пор находятся в поисках второй половинки. Он основал клуб, где дает практичные советы о семейной жизни, а также помогает девушкам и парням найти встретиться, сообщает сайт shanghaiist.

По информации сайта, Меи Аиси встретился со своей будущей женой 16-летней украинкой, когда учился в украинском ВУЗе. Вернувшись в Китай, он основал клуб, где помогает состоятельным китайским мужчинам встретить красивых украинских девушек.

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Для того, чтобы подготовить будущих жен к жизни в Китае его агентство проводит занятия по языку и культуре. Кроме того, украинских девушек учат считать до десяти на китайском и показывают где находятся лучшие торговые центры.

shanghaiist.com Китаец помогает украинкам выйти замуж за состоятельных мужчин

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в Украине в этом году будет введен онлайн-сервис регистрации ребенка и брака.