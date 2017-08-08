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    Общество

    В Украине заработает сервис регистрации брака онлайн

    (обновлено: )36
    Премьер Владимир Гройсман рассказал о вводе ряда онлайн-сервисов, которые призваны облегчить жизнь украинцев. Среди этих сервисов онлайн-регистрация ФЛП, брака и ребенка.
    Компьютер, клавиатура, таблица
    East News LESZEK KOTARBA

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Украине в этом году будет введен онлайн-сервис регистрации ребенка и брака, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

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    "Весной Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины совместно с Министерством юстиции Украины ввели ряд электронных услуг по регистрации предпринимательства. Это — очередной шаг на пути к упрощению условий ведения бизнеса в Украине. Сейчас наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по открытию ФЛП. Так, с помощью онлайн-сервиса уже открыто 1211 ФЛП. Убежден, предприниматели, которые создают рабочие места и обогащают экономику, должны получать от государства максимум помощи и уважения. Они не должны бегать, чтобы собирать различные справки, стоять в очередях, терять время, сталкиваться со злоупотреблениями со стороны чиновников. Бегать должны данные, а не граждане. Введение электронных услуг — один из приоритетов правительства, поэтому Государственное агентство по вопросам электронного управления плодотворно работает в этом направлении. К концу года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн", — заявил Гройсман.

    По его словам, широкому распространению электронных услуг способствует обеспечение украинцев надежными средствами электронной идентификации.

    Напомним, в январе на базе телефонной линии 1551 КГГА создала онлайн-сервис "Бюро находок".

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