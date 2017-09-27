Новый тренд. Итальянка сыграла свадьбу сама с собой

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Жительница Италии Лаура Меси устроила свадебную церемонию, на которой вышла замуж сама за себя, сообщает ВВС.
Она пригласила 70 гостей, заказала свадебный торт и надела белое платье.
Свой поступок 40-летняя тренер по фитнесу объяснила тем, что каждый человек должен любить себя, а "сказка возможна и без принца".
По словам женщины, идея провести эту церемонию пришла ей два года назад после разрыва 12-летних отношений с бойфрендом.
Новый тренд, который называется сологамия, состоит в том, что люди хотят избавиться от стресса и социального прессинга, который они испытывают, оставаясь незамужними, и просто посмеяться.
Ранее в Южной Корее прошла грандиозная и массовая церемония бракосочетания. Она состоялась в Церкви Объединения в Cheongshim Peace World Centre в городе Гапён. Несколько тысяч пар решили связать свою судьбу на этой массовой церемонии.