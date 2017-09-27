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    Новый тренд. Итальянка сыграла свадьбу сама с собой

    (обновлено: )21201
    Тренер по фитнесу Лаура Меси решила сыграть свадьбу сама с собой после разрыва 12-летних отношений с молодым человеком. Она надела белое платье, заказала торт и пригласила 70 гостей.
    Жительница Италии Лаура Меси устроила свадебную церемонию, на которой вышла замуж сама за себя
    bbc.com/MICAELA MARTINI

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Жительница Италии Лаура Меси устроила свадебную церемонию, на которой вышла замуж сама за себя, сообщает ВВС.

    Она пригласила 70 гостей, заказала свадебный торт и надела белое платье.

    Свой поступок 40-летняя тренер по фитнесу объяснила тем, что каждый человек должен любить себя, а "сказка возможна и без принца".

    bbc.com/MICAELA MARTINI
    Жительница Италии Лаура Меси устроила свадебную церемонию, на которой вышла замуж сама за себя

    По словам женщины, идея провести эту церемонию пришла ей два года назад после разрыва 12-летних отношений с бойфрендом. 

    Новый тренд, который называется сологамия, состоит в том, что люди хотят избавиться от стресса и социального прессинга, который они испытывают, оставаясь незамужними, и просто посмеяться. 

    Ранее в Южной Корее прошла грандиозная и массовая церемония бракосочетания. Она состоялась в Церкви Объединения в Cheongshim Peace World Centre в городе Гапён. Несколько тысяч пар решили связать свою судьбу на этой массовой церемонии.

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