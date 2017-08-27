Пара из Техаса отменила три свадьбы за 1,5 года из-за наводнений – СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Наводнения стали причиной отмены трех запланированных свадебных церемоний пары влюбленных жителей американского штата Техас с прошлого апреля, передает телеканал CNN.

Дженни Суарерс и Дастин Морган пытаются пожениться с апреля 2016 года. Они познакомились в школе и начали встречаться около пяти лет назад. После помолвки они целый год планировали свадьбу своей мечты, но их планы сорвались из-за того, что река Сабин вышла из берегов. По словам невесты, высота воды в месте проведения церемонии достигала почти двух метров. Пара решила отложить церемонию на год и провести ее в том же месте.

Во второй раз свадьбу пришлось отменить из-за того, что рабочие не успели восстановить повреждения от прошлогоднего наводнения.

Свадьбу перенесли в Хьюстон на субботу. Были приглашены 150 гостей. Постепенно из-за новостей об урагане "Харви" список приглашенных сократился сначала до 40 человек, а затем до 15. Позже от участия в церемонии отказался священник.

"Когда священник объявил об отмене, мы подумали просто позвонить ему по Skype… Но мы знали, что должны отменить всю церемонию", — сказала Суарерс. "Мы поняли, что Харви победил", — добавила невеста.

Как передает телеканал, теперь пара собирается лететь в Лас-Вегас, чтобы пожениться там. "Там нет угрозы наводнения", — говорит жених.

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.