Британия профинансирует борьбу с гендерным насилием в Украине

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Британское правительство в этом году профинансирует борьбу с насилием против женщин в Украине почти на миллион фунтов стерлингов. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, передает "Радио Свобода."

"Очень гордимся, что мы поддерживаем Фонд ООН в области народонаселения в Украине. С 2015 года наша поддержка через Министерство по международному развитию Великобритании составила 2 миллиона фунтов. В дополнение к нашему вкладу в текущем году мы собираемся предоставить дополнительные 950 тыс. фунтов стерлингов. В общем наша поддержка составит около 3 миллионов фунтов стерлингов для борьбы с насилием против женщин в Украине", — отметила Дж.Гоф.

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Благодаря поддержке британского правительства удалось основать 26 мобильных бригад и три центра помощи для психосоциальных и юридических консультаций для жертв гендерно обусловленного насилия, отметила посол.

По ее словам, было основано 10 сервисных центров неотложной помощи вблизи линии разграничения на Востоке Украины, где жертвы насилия могут получить медицинские и другие услуги.

Дж.Гоф также призвала украинский парламент принять законы, которые бы помогли пресечь насилие против женщин в Украине, как того требует международное сообщество.