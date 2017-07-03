В Украину без объяснения не впустили депутата чешского парламента

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. Депутата чешского парламента Милана Шарапатку, который в составе делегации своей страны должен был участвовать в Киеве в семинаре НАТО, не пустили в Украину, он был вынужден вернуться в понедельник в Прагу, сообщил портал Aktualne.

"Я спросил (украинских) пограничников в аэропорту, почему меня не впускают, но мне ответили, что не обязаны сообщать причины. Так что коллеги по делегации поехали дальше, а я остался в транзитной зоне", — сказал Шарапатка. Теперь он намерен обсудить ситуацию в республиканском МИД и с коллегами по парламенту.

Помимо Шарапатки, который является депутатом от движения Usvit ("Рассвет"), в состав чешской делегации вошли представители социал-демократов, коммунистов и движения ANO.

Шарапатка три года назад в качестве наблюдателя присутствовал в Крыму во время проведения референдума о присоединении полуострова к России.

"Однако с той поры я уже был несколько раз в Украине с тем же самым паспортом, никаких проблем на границе у меня не возникало", — добавил Шарапатка.

Как сообщил журналистам по телефону из Киева другой член делегации, участвующей в семинаре НАТО, Антонин Седя, он попытался выяснить причину задержания коллеги.

"Согласно полученной мною (в Киеве) информации, (Шарапатке) запрещен въезд на территорию Украины до 2018 года по соображениям безопасности. По каким именно, украинские органы не обязаны сообщать", — сказал Седя. По возвращению в Прагу он намерен обсудить этот вопрос с руководством МИД республики.