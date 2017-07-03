После выступления в Киеве российской группе Anacondaz запретили въезд в Украину

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Российской группе Anacondaz, которая выступала в Крыму, а затем участвовала в фестивале Atlas Weekend в Киеве, запретили въезд в Украину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что касается участников группы Anacondaz, то во время пересечения границы на вылет из Украины, на основании дополнительной информации, с ними были проведены беседы и принято решение о запрете въезда им в Украину сроком на три года", — отметил Слободян.

Он добавил, что информация о посещении россиянами Крыма в нарушение законодательства Украины собирается Госпогранслужбой в инициативном порядке или в рамках информирования от других правоохранительных органов, в частности от СБУ.

"Касательно тех граждан, в отношении которых у нас были неопровержимые доказательства относительно посещений ими оккупированного полуострова, мы приняли соответствующие правовые решения. А те граждане, в отношении которых у нас не было стопроцентной информации о посещении Крыма, выпали из нашего поля зрения. Но это временное явление. Это рабочий момент, который мы уже исправили", — подытожил Слободян.

Ранее сообщалось, что российская группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в субботу, 2 июля. Музыкантам не запретили въезд в Украину несмотря на то, что они дали концерт в Крыму в 2015 году.