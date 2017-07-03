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    После выступления в Киеве российской группе Anacondaz запретили въезд в Украину

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (332)

    (обновлено: )39925
    По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, информация о посещении россиянами Крыма в нарушение законодательства Украины собирается Госпогранслужбой в инициативном порядке или в рамках информирования от других правоохранительных органов.
    Выступление российской группы Anacondaz на фестивале Atlas Weekend в Киеве
    @krymrealii

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Российской группе Anacondaz, которая выступала в Крыму, а затем участвовала в фестивале Atlas Weekend в Киеве, запретили въезд в Украину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    Юрий Луценко
    Украинское фото
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    "Что касается участников группы Anacondaz, то во время пересечения границы на вылет из Украины, на основании дополнительной информации, с ними были проведены беседы и принято решение о запрете въезда им в Украину сроком на три года", — отметил Слободян.

    Он добавил, что информация о посещении россиянами Крыма в нарушение законодательства Украины собирается Госпогранслужбой в инициативном порядке или в рамках информирования от других правоохранительных органов, в частности от СБУ.

    "Касательно тех граждан, в отношении которых у нас были неопровержимые доказательства относительно посещений ими оккупированного полуострова, мы приняли соответствующие правовые решения. А те граждане, в отношении которых у нас не было стопроцентной информации о посещении Крыма, выпали из нашего поля зрения. Но это временное явление. Это рабочий момент, который мы уже исправили", — подытожил Слободян.

    Ранее сообщалось, что российская группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в субботу, 2 июля. Музыкантам не запретили въезд в Украину несмотря на то, что они дали концерт в Крыму в 2015 году.

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