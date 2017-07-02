КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Российскому рок-музыканту Найку Борзову запретили въезд в Украину. Об этом Борзов написал на своей странице в соцсети ВКонтакте, информирует "112 Украина".

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Таким образом его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится.

"Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", — написал музыкант.

Напомним, белорусский рэпер Макс Корж смог через суд отменить запрет на въезд в Украину.