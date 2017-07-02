наверх
02.07.201714:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Рок-музыканту Найку Борзову запретили въезд в Украину

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (326)

    (обновлено: )5610
    Выступление Найка Борзова в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится. Как отметил сам музыкант, "досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан".
    Певец Найк Борзов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Российскому рок-музыканту Найку Борзову запретили въезд в Украину. Об этом Борзов написал на своей странице в соцсети ВКонтакте, информирует "112 Украина".

    Читайте также: Визы с РФ и запрет соцсетей. А что делать, если украинцы против?

    Таким образом его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится. 

    "Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", — написал музыкант.

    Напомним, белорусский рэпер Макс Корж смог через суд отменить запрет на въезд в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Ольшанский
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Евгений Комаровский
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест